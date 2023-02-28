Самый короткий, но рекордный: в феврале в Днепре родилось полтысячи малышей

В Днепре за этот месяц произошел бейби-бум.

Как сообщили в горсовете Днепра, за февраль в городе родилось 499 младенцев. Хотя это самый короткий месяц в году, но он перегнал январь по количеству новорожденных. За январь на свет появилось 475 маленьких днепрян.

За прошедшие сутки в Днепре на свет появилось 11 младенцев: 3 девочек и 8 мальчиков. Двоих детей родили женщины-переселенки.

В общей сложности за два месяца этого года в городе родилось 974 малыша. Из них 176 детей родили женщины-переселенки.

Напомним, в Днепре спасают годовалого ребенка, который вылил на себя чашку с кипятком, а на Криворожье малыш закрыл свою маму на балконе.

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