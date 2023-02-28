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Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)

Сегодня 11:15
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В Днепре сфотографировали пернатого хищника.

Новости Днепра про Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)

Фотографиями поделился днепрянин Юрий Мухин в сообществе «Птицы Украины».

Около двух месяцев Юрий наблюдает за ястребами, прилетающими к его лесной кормушке, которую днепрянин соорудил для синичек и воробьев. На днях возле его дома развернулась целая птичья бойня. Пернатый хищник решил напугать маленьких крылатых и пытался напасть на одного из них.

Днепрянин рассказал, что хищник обычно прячется за его спиной, когда мужчина сидит вблизи кормушки, и выслеживает синичек. Обычно маленькие птички успевают подать сигнал тревоги и разлететься кто куда, но на этот раз ястребу почти удалось захватить добычу.

А сегодня малыши проворонили и ястреб бухнулся на небольшую присаду, и как назло, спиной ко мне. Начал снимать! Мгновенно вернулся и дал деру, свалив присадку. Синицы в шоке, я тоже. Так близко еще не снимал. Думал, что ничего не получилось, но 3 кадра – можно показать. До птицы 3 м, – рассказал мужчина.

По его словам, ястреб не смог схватить синичек, птички смогли вырваться из его лап.

Новости Днепра про Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)

Новости Днепра про Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)

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Новости Днепра про Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)Русский

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