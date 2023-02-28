Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)

Фотографиями поделился днепрянин Юрий Мухин в сообществе «Птицы Украины».
Около двух месяцев Юрий наблюдает за ястребами, прилетающими к его лесной кормушке, которую днепрянин соорудил для синичек и воробьев. На днях возле его дома развернулась целая птичья бойня. Пернатый хищник решил напугать маленьких крылатых и пытался напасть на одного из них.
Днепрянин рассказал, что хищник обычно прячется за его спиной, когда мужчина сидит вблизи кормушки, и выслеживает синичек. Обычно маленькие птички успевают подать сигнал тревоги и разлететься кто куда, но на этот раз ястребу почти удалось захватить добычу.
А сегодня малыши проворонили и ястреб бухнулся на небольшую присаду, и как назло, спиной ко мне. Начал снимать! Мгновенно вернулся и дал деру, свалив присадку. Синицы в шоке, я тоже. Так близко еще не снимал. Думал, что ничего не получилось, но 3 кадра – можно показать. До птицы 3 м, – рассказал мужчина.
По его словам, ястреб не смог схватить синичек, птички смогли вырваться из его лап.
Читайте также:
Автор:
Сегодня ночью в Днепре на жилом массиве Тополь-3 мужчина выпал…
В Днепре на Писаржевского курсант задержал хулигана.
В Ивано-Франковске канализацию забило сардельками.
В многоэтажке в Марганце произошел пожар, в результате которого пострадали…
Сегодня ночью в Днепре на жилом массиве Тополь-3 мужчина выпал с балкона на 9 этаже.
В Днепре на Писаржевского курсант задержал хулигана.
В Ивано-Франковске канализацию забило сардельками.
В многоэтажке в Марганце произошел пожар, в результате которого пострадали женщина и двое мужчин.
Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.
Сегодня, 28 февраля, Днепр будет со светом. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Импорт электроэнергии из Словакии сегодня приближается к нулю.
Во вторник, 28 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепре за прошлую неделю зарегистрировали 3 135 случаев заболевания ОРВИ.
Несмотря на то, что в прошлом году цены на продукты выросли в среднем почти на треть, специалисты утверждают, что это не предел. Стоимость еды продолжает расти и в нынешнем году.
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!