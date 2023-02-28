В Днепре возле «Нагорки» 25-летний парень бросался камнями в дедушку

Об этом сообщили в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Инцидент произошел 25 февраля.

По словам курсанта Юлия Плешакова, он вечером шел по делам на улице Писаржевского в районе ТЦ «Нагорный», когда увидел, как неизвестный ссорится с пожилым мужчиной.

Молодой человек, которому на вид было лет 25, бросался на дедушку, ругался и угрожал. В какой-то момент он взял камень и замахнулся им в сторону пенсионера, но промахнулся и швырнул камень в машину рядом. Юлий решил унять дебошира и принялся его догонять. Вспомнив приемы, которым он научился, курсант задержал хулигана.

Вспомнил приемы, которым нас учили на дисциплине по специальной физической подготовке. Свалил на землю, применил болевой прием, заломил руки за спиной. После этого ограничил подвижность, нажав коленом в области шеи, – рассказал курсант.

Юлий попросил одного из прохожих немедленно вызвать полицию. До приезда патрульных держал злоумышленника, все время пытавшегося вырваться.

Это мое первое задержание в реальной жизни. Но действительно было несложно. Мы все это изучали на практических упражнениях. Надо было только быстро думать и действовать по определенным алгоритмам, – говорит второкурсник.

Юлий говорит, что задержать хулигана ему помогла хорошая физическая подготовка, ведь он кандидат в мастера спорта по боксу. Предварительно известно, что 25-летний нападающий находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

Приехавшие на вызов патрульные опросили свидетелей и приняли заявление у потерпевшего мужчины. Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.