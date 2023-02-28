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Найкоротший, але рекордний: у лютому в Дніпрі народилося півтисячі малюків

Сьогодні 13:03
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У Дніпрі за цей місяць стався бейбі-бум.

Новости Днепра про Найкоротший, але рекордний: у лютому в Дніпрі народилося півтисячі малюків

Як повідомили в міськраді Дніпра, за лютий в місті народилося 499 немовлят. Хоча це найкоротший місяць в році, але він перегнав січень за кількістю новонароджених. За січень на світ з’явилося 475 маленьких дніпрян.

За минулу добу в Дніпрі на світ з’явилося 11 немовлят: 3 дівчаток та 8 хлопчиків. Двох діточок народили жінки-переселенці.

В цілому за два місяці цього року у місті народилося 974 малюків. З них 176 дітей народили жінки-переселенці.

Нагадаємо, у Дніпрі рятують однорічну дитину, яка вилила на себе чашку з окропом, а на Криворіжжі малюк зачинив свою маму на балконі. 

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Новости Днепра про Найкоротший, але рекордний: у лютому в Дніпрі народилося півтисячі малюківУкраїнська

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