На Дніпропетровщині дитина зачинила маму на балконі

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
Так, 27 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у містечку Широке Криворізького району, малюк зачинив маму на балконі квартири. Визволяти жінку відправилися місцеві надзвичайники.
Приїхавши на місце події, вони побачили місцеву мешканку, яка застрягла на балконі квартири на другому поверсі. За допомогою драбини надзвичайники піднялися до жінки, відчинили двері та надали мамі доступ до помешкання та дитини.
Допомагали жінці 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо, сьогодні поблизу Кривого Рогу сталася смертельна ДТП. Рятувальники витягували тіла загиблих із понівеченої машини.
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