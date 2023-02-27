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На Дніпропетровщині дитина зачинила маму на балконі

Сьогодні 15:39
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На Криворіжжі рятувальники визволяли жінку, яку ненароком закрила дитина на балконі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дитина зачинила маму на балконі

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

Так, 27 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у містечку Широке Криворізького району, малюк зачинив маму на балконі квартири. Визволяти жінку відправилися місцеві надзвичайники. 

Приїхавши на місце події, вони побачили місцеву мешканку, яка застрягла на балконі квартири на другому поверсі. За допомогою драбини надзвичайники піднялися до жінки, відчинили двері та надали мамі доступ до помешкання та дитини.

Допомагали жінці 5 рятувальників та 1 одиниця техніки. 

Нагадаємо, сьогодні поблизу Кривого Рогу сталася смертельна ДТП. Рятувальники витягували тіла загиблих із понівеченої машини.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині дитина зачинила маму на балконіУкраїнська

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