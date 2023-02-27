Раскидывают яд на косе: в Днепре на Победе травят собак

Так, на жилом массиве Победа неподалеку от косы неизвестные раскидывают яд, который потом едят животные.
Об этом сообщают местные жители.
Отмечается, что уже умерли четыре собачки, но жертв может быть больше.
По словам днепрян, смерть наступает уже через 5 минут после употребления яда – то есть шансов на спасение практически нет.
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и берегите своих любимцев!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге догхантеры подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные: погиб больной пес.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 27 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого…
На Криворожье спасатели освобождали женщину, которую нечаянно закрыл ребенок на…
Сегодня, 27 февраля, в Днепре по улице Коцюбинского произошла авария.
Сегодня, 27 февраля, в Кривом Роге произошла смертельная авария.
Сегодня, 27 февраля, инспекцией по благоустройству Днепровского городского совета обнаружены две лошади на улице Буковинской.
В Днепре можно получить стипендию имени Александра Поля.
1990-е годы были не так давно, но сам Днепр за это время сильно изменился. С рынков пропали продавцы «на газетках», у больших магазинов и в центре города больше не торгуют пирожками, на стенах домов нет телефонных автоматов, а по улицам…
Сегодня, 27 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Юлиуша Словацкого произошла авария.
В Днепре известный телеведущий встретился со школьниками.
В Днепре продолжают приводить в порядок ливневую канализацию — ремонтируют и очищают дождеприемники, ливневые коллекторы и т.д.
В Днепре в парке «Новокодакский» обустроили укрытие.
В Днепропетровской области нашли подростка, который едва не убил машиниста.
В Днепре в плюсовую температуру на лед вышли рыбаки.
На Криворожье спасатели освобождали женщину, которую нечаянно закрыл ребенок на балконе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!