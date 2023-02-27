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Раскидывают яд на косе: в Днепре на Победе травят собак

Сегодня 18:19
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В Днепре активизировались догхантеры.

Новости Днепра про Раскидывают яд на косе: в Днепре на Победе травят собак

Так, на жилом массиве Победа неподалеку от косы неизвестные раскидывают яд, который потом едят животные.

Об этом сообщают местные жители.

Отмечается, что уже умерли четыре собачки, но жертв может быть больше.

По словам днепрян, смерть наступает уже через 5 минут после употребления яда – то есть шансов на спасение практически нет.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и берегите своих любимцев!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге догхантеры подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные: погиб больной пес.

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Новости Днепра про Раскидывают яд на косе: в Днепре на Победе травят собакУкраїнська Новости Днепра про Раскидывают яд на косе: в Днепре на Победе травят собакРусский

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