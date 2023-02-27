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  • У Дніпрі рятують однорічну дитину, яка перекинула на себе чашку з окропом

У Дніпрі рятують однорічну дитину, яка перекинула на себе чашку з окропом

Сьогодні 12:24
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У малечі опік голови, шиї та тулубу 2-го ступеня.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують однорічну дитину, яка перекинула на себе чашку з окропом

Сьогодні, 27 лютого, до лікарні Новомосковська доставили однорічну дитину. У малечі опік голови, шиї та тулубу 2-го ступеня.

Про це повідомляє “Інформатор”.

З’ясувалося, що дитина підійшла до столу, де стояла чашка з окропом, та потягнула за неї. Внаслідок чого перекинула на себе гарячу рідину.

Пізніше немовля перевели у Дніпро – в обласну дитячу лікарню. Стан дитини оцінюють як важкий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі дитина обпекла обличчя через несправний пристрій

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують однорічну дитину, яка перекинула на себе чашку з окропомУкраїнська

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