У Дніпрі рятують однорічну дитину, яка перекинула на себе чашку з окропом

Сьогодні, 27 лютого, до лікарні Новомосковська доставили однорічну дитину. У малечі опік голови, шиї та тулубу 2-го ступеня.
Про це повідомляє “Інформатор”.
З’ясувалося, що дитина підійшла до столу, де стояла чашка з окропом, та потягнула за неї. Внаслідок чого перекинула на себе гарячу рідину.
Пізніше немовля перевели у Дніпро – в обласну дитячу лікарню. Стан дитини оцінюють як важкий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі дитина обпекла обличчя через несправний пристрій.
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