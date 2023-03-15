Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.

По словам очевидцев, ДТП произошло на съезде с Нового моста около 17:30. Два легковых автомобиля не разминулись на повороте. Никто не пострадал, но одна из машин изуродована. Участники аварии ждут патрульную полицию.

Днепряне поделились видео с места происшествия.

Обратите внимание, что на участке в направлении набережной есть большие пробки, поэтому если есть возможность лучше туда пока не ехать.

Напомним, на Днепропетровщине водитель наехал на велосипедиста и скрылся с места аварии, а суд Днепра наконец-то вынес приговор водителю, который пьяным спровоцировал к аварии на Запорожском шоссе. Тогда травмировалась мать с младенцем.

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