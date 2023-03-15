“Новорічна” ДТП на Запорізькому шосе з перекинутим авто та постраждалими: як покарали винуватця аварії

У Дніпрі винесли вирок водієві, який спровокував ДТП рік тому.

Аварія сталася в перший день 2022 року. Тоді на Запорізькому шосе зіткнулися три автомобіля, один із яких перекинувся на дах. Поранення отримали троє людей, серед яких була маленька дитина.

Відомо, що водій, який спровокував аварії був п’яним. І ось через рік суд виніс вирок у цій справі. Про це йдеться в документі, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, за даними слідства о 15:28 водій червоного Volkswagen Golf рухався по Запорізькому шосе зі сторони вулиці Панікахи в напрямку вулиці Старокодацької зі швидкістю від 97,7 до 136,9 кілометра на годину. Також кермувальник був в стані алкогольного сп’яніння. Під час експертизи встановили, що в нього було 1,82 проміле алкоголю в крові, 2,56 – в сечі.

Автівка врізалася в синій Volkswagen Golf та білий Volkswagen Tiguan, які стояли на світлофорі. Як результат – синій Golf перекинувся. Внаслідок цього, постраждала родина, яка сиділа у перекинутому авто. У немовляти – забій мозку, перелам тім’яної кістки, гематоми. У мами був перелом кісток тазу та інші травми середньої тяжкості, а батько отримав травми хребта з переломами відростків двох хребців зі зміщенням уламків.

Винуватець аварії свою вину визнав. Чоловік розповів, що під час святкування нового року напився, а 1 січня взяв автівку дружини та поїхав до друга, який попросив завести машину. Водій підтвердив, що був нетверезий та відволікся від кермування, внаслідок чого і спровокував аварію.

Один із постраждалих розповів, що водій намагався втекти, а до приїзду поліції його тримали перехожі. Підтвердив це й інший свідок аварії. При цьому, винуватець ДТП частково відшкодував завдану шкоду.

Суд визнав водія винним та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Після цього він ще 5 років не зможе кермувати авто.

Строк у понад рік перебування чоловіка під вартою (з 1 січня 2022 року до 28 лютого 2023 року) зарахують у строк відбуття покарання. Сторони можуть оскаржити вирок впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

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