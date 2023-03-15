Наловил рыбы на 260 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.
Отмечается, что мужчина ловил рыбу из резиновой лодки запрещенными орудиями – 2 лесными сетками (100 метров). У него изъяли 17 килограммов рыбы, в том числе 37 карасей, восемь судаков, две щуки, 45 раков и т.д. Сумма ущерба составляет 267 529 грн.
На нарушителя составил админпротокол. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы для открытия уголовного производства по ст. 249 УКУ (незаконное занятие рыбным промыслом). Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.
Лодку, орудие ловли и рыбу у него изъяли.
Читайте также:
Автор:
Слава нашим Героям!
Светлая память!
Правоохранители ищут девочку, но им нужна помощь!
Сегодня, 15 марта, на территории жилого комплекса «Днепровская брама», что…
Слава нашим Героям!
При наличии подписанной медицинской декларации в Днепре можно бесплатно и без направления записаться к таким специалистам: семейный врач, гинеколог, фтизиатр, нарколог, стоматолог, педиатр и психиатр. Сделать это можно если медучреждение, где работает специалист имеет договор с НСЗУ.
Светлая память!
В Днепре мужчина напал на горожанина во время ссоры с ним.
Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в Гааге была создана Международная организация потребителей, а в 1983 году Генасамблея ООН установила 15 марта как День защиты прав потребителей.
Правоохранители ищут девочку, но им нужна помощь!
В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину, чтобы совместно подать заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.
Через два года убийцу нашли.
В Днепре вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП год назад.
В Днепре снова будут бесплатно стерилизовывать животных из частного сектора.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!