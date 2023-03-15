Наловил рыбы на 260 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера

В субботу, 11 марта, на реке Боковенька в Криворожском районе рыбпатрульные разоблачили мужчину, который грубо нарушал правила рыболовства.

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.

Отмечается, что мужчина ловил рыбу из резиновой лодки запрещенными орудиями – 2 лесными сетками (100 метров). У него изъяли 17 килограммов рыбы, в том числе 37 карасей, восемь судаков, две щуки, 45 раков и т.д. Сумма ущерба составляет 267 529 грн.

На нарушителя составил админпротокол. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы для открытия уголовного производства по ст. 249 УКУ (незаконное занятие рыбным промыслом). Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Лодку, орудие ловли и рыбу у него изъяли.

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