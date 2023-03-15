Наловив риби на 260 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

У суботу, 11 березня, на річці Боковенька у Криворізькому районі рибпатрульні викрили чоловіка, який грубо порушував правила рибальства.

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Зазначається, що чоловік ловив рибу з гумового човна забороненими знаряддями – 2 лісковими сітками (100 метрів). У нього вилучили 17 кілограмів риби, зокрема 37 карасів, 10 пліток, вісім судаків, дві щуки, 45 раків тощо. Сума збитків становить 267 529 грн.

На порушника склали адмінпротокол. Матеріали справи готуються для передачі до слідчих органів для відкриття кримінального провадження за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом). Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Човен, знаряддя лову та рибу в нього вилучили.

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