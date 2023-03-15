Поруч утворився затор: у Дніпрі на з’їзді з Нового мосту сталася ДТП (ВІДЕО)

За словами очевидців, ДТП сталася на з’їзді з Нового мосту близько 17:30. Два легкових автомобіля не розминулися на повороті. Ніхто не постраждав, але одна із машин понівечена. Наразі учасники аварії чекають патрульну поліцію.
Дніпряни поділилися відео з місця події.
Зверніть увагу, на ділянці в напрямку набережної є великі затори, тому якщо є можливість краще туди поки що не їхати.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині водій наїхав на велосипедиста та втік з місця аварії, а суд Дніпра нарешті виніс вирок кермувальнику, який п’яним спричинив аварію на Запорізькому шосе. Тоді травмувалася мама з немовлям.
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