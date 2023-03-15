Під Бахмутом бійці 93-ї бригади із Дніпропетровської області збили ворожий літак (ВІДЕО)

Сьогодні, 15 березня, під Бахмутом бійці 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” збили ворожий літак. Ймовірно, це Су-24.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Мінус Сушка ворога під Бахмутом. 93 бригада, – коротко написав він.
Також цю інформацію підтвердили у Оперативному командуванні “Схід”.
На відео видно, що пілот встиг катапультуватися. Наразі не відомо – вижив він чи ні.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА.
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