На Дніпропетровщині водій авто наїхав на велосипедиста та втік

На Дніпропетровщині збили велосипедиста.

Подія сталася близько 18 години вечора 13 березня. До Кам’янської станції екстреної медичної допомоги надійшов виклик від перехожого про наїзд невідомого автомобіля на велосипедиста.

Приїхавши на місце події, фельдшери з’ясували, що внаслідок ДТП травмувався 34-річний велосипедист. Водій, який наїхав на чоловіка, втік в невідомому напрямку. Постраждалому надали екстрену медичну допомогу в повному обсягу, зупиненили кровотечу із рани, провели іммобілізацію травмованої кінцівки, внутрішньовенний доступ, знеболення.

Після цього велосипедиста госпіталізували до міської лікарні в Кам’янському. Він отримав струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму. Крім цього, у нього відкритий перелом кісток та забійна травма лівої стопи та велика кровотеча.

Наразі потерпілому надають всю необхідну допомогу. Медики просять берегти себе та не їздити на велосипедах в темний час доби.

На фото фельдшери, які приїхали на виклик.

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