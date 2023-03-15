У двох містах Дніпропетровщини визначилися з кінцем опалювального сезону: коли в Дніпрі

У двох великих містах на Дніпропетровщині визначилися, коли вимкнуть опалення.

Так, у Нікополі опалювальний сезон завершать 31 березня, якщо протягом трьох діб середня добова температура становитиме більше 8 градусів. Це стосується і мешканців багатоквартирних будинків, і об’єктів соціально-культурної сфери міста.

Утім, керівники закладів охорони здоров’я, освіти та інших бюджетних установ можуть самостійно ухвалити рішення про продовження опалювального сезону.

А ось у Кам’янському уже точно визначилися, що опалювальний сезон закінчать 20 березня для споживачів усіх категорій.

Що у Дніпрі?

Точної дати закінчення опалювального сезону немає. Проте раніше мер Дніпра зазначив, що є офіційна інформація від Нафтогазу про те, що в Україні опалювальний сезон має завершитися наприкінці березня. У той же час, треба діяти згідно до нормативів та вимикати тепло, коли середньодобова температура досягне 8 градусів.

Втім мешканцям варто розуміти, що система опалення в місті – це не кнопка в кабінеті у мера. Це – складна система, її можна і треба включати або виключати в один період по всьому місту, і “повертати назад” після цього вже немає можливості, – зазначив він в інтерв’ю “НМ”.

Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон в Дніпрі завершили 31 березня. Скоріше за все, цього року буде так само, бо найближчими тижнями аномального тепла синоптики не обіцяють.

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