Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У двох містах Дніпропетровщини визначилися з кінцем опалювального сезону: коли в Дніпрі

У двох містах Дніпропетровщини визначилися з кінцем опалювального сезону: коли в Дніпрі

Сьогодні 15:23
просмотров

У двох великих містах на Дніпропетровщині визначилися, коли вимкнуть опалення.

Новости Днепра про У двох містах Дніпропетровщини визначилися з кінцем опалювального сезону: коли в Дніпрі

Так, у Нікополі опалювальний сезон завершать 31 березня, якщо протягом трьох діб середня добова температура становитиме більше 8 градусів. Це стосується і мешканців багатоквартирних будинків, і об’єктів соціально-культурної сфери міста.

Утім, керівники закладів охорони здоров’я, освіти та інших бюджетних установ можуть самостійно ухвалити рішення про продовження опалювального сезону.

А ось у Кам’янському уже точно визначилися, що опалювальний сезон закінчать 20 березня для споживачів усіх категорій.

Що у Дніпрі?

Точної дати закінчення опалювального сезону немає. Проте раніше мер Дніпра зазначив, що є офіційна інформація від Нафтогазу про те, що в Україні опалювальний сезон має завершитися наприкінці березня. У той же час, треба діяти згідно до нормативів та вимикати тепло, коли середньодобова температура досягне 8 градусів. 

Втім мешканцям варто розуміти, що система опалення в місті  – це не кнопка в кабінеті у мера. Це – складна система, її можна і треба включати або виключати в один період по всьому місту, і  “повертати назад” після цього вже немає можливості, – зазначив він в інтерв’ю “НМ”.

Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон в Дніпрі завершили 31 березня. Скоріше за все, цього року буде так само, бо найближчими тижнями аномального тепла синоптики не обіцяють.

Читайте також:

Новости Днепра про У двох містах Дніпропетровщини визначилися з кінцем опалювального сезону: коли в ДніпріУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під Бахмутом бійці 93-ї бригади із Дніпропетровської області збили ворожий літак (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:49
    Під Бахмутом бійці 93-ї бригади із Дніпропетровської області збили ворожий літак (ВІДЕО)

    Слава нашим Героям!

    До яких лікарів у Дніпрі можна записатися безкоштовно та без направлення: як це зробити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    До яких лікарів у Дніпрі можна записатися безкоштовно та без направлення: як це зробити

    За наявності підписаної медичної декларації у Дніпрі можна безкоштовно та…

    Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:23
    Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

    Мешканців Дніпра розчулив безхатько, який танцює на Європейській площі.

    Мешканець Дніпра з ножем напав на чоловіка та втік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:21
    Мешканець Дніпра з ножем напав на чоловіка та втік

    У Дніпрі чоловік напав на містянина через сварку між ними.

    Наверх