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  • Россияне утром ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли две женщины, пострадал мужчина

Россияне утром ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли две женщины, пострадал мужчина

Сегодня 09:52
просмотров

Утром 21 декабря россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Россияне утром ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли две женщины, пострадал мужчина

К сожалению, погибли две женщины – 60 и 46 лет. Также пострадал 86-летний мужчина – его спасатели вытащили из разрушенного дома. Дедушку госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В городе в результате обстрела повреждены 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки и линия электропередач.

Информация уточняется.

Новости Днепра про Россияне утром ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли две женщины, пострадал мужчина

Напомним, ранее мы писали, что враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией: есть разрушения.

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Новости Днепра про Россияне утром ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли две женщины, пострадал мужчинаУкраїнська Новости Днепра про Россияне утром ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли две женщины, пострадал мужчинаРусский

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