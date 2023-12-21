Россияне утром ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: погибли две женщины, пострадал мужчина

К сожалению, погибли две женщины – 60 и 46 лет. Также пострадал 86-летний мужчина – его спасатели вытащили из разрушенного дома. Дедушку госпитализировали в больницу.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В городе в результате обстрела повреждены 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки и линия электропередач.
Информация уточняется.
Напомним, ранее мы писали, что враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией: есть разрушения.
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