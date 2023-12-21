Росіяни вранці вдарили по Нікополю з важкої артилерії: загинули дві жінки, постраждав чоловік

Вранці 21 грудня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

На жаль, загинули дві жінки – 60 та 46 років. Також постраждав 86-річний чоловік – його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Дідуся госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У місті у результаті обстрілу пошкоджені 4 приватні будинки, 3 господарські споруди та лінія електропередач.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: є руйнування.

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