Росіяни вранці вдарили по Нікополю з важкої артилерії: загинули дві жінки, постраждав чоловік

На жаль, загинули дві жінки – 60 та 46 років. Також постраждав 86-річний чоловік – його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Дідуся госпіталізували до лікарні.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У місті у результаті обстрілу пошкоджені 4 приватні будинки, 3 господарські споруди та лінія електропередач.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: є руйнування.
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