Решил «погулять»: на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, сбежал с рабочего места

Во вторник, 13 февраля, около 18:00 в полицию Каменского поступило сообщение о том, что с рабочего места сбежал 33-летний мужчина, осужденный за убийство и грабеж. По информации из соцсетей, он работал на птицефабрике.
На задержание осужденного ориентировали все службы полиции.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Около 20:30 на одной из улиц Каменского правоохранители заметили мужчину, похожего по описанию на беглеца. Его задержали и вернули в тюрьму.
Теперь, кроме наказания за совершение предыдущих преступлений, ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 390 Уголовного кодекса Украины (уклонение от отбывания наказания).
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