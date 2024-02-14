Решил «погулять»: на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, сбежал с рабочего места

В течение 9 лет преступник отбывал наказание в местах лишения свободы, а когда ему осталось еще около двух лет ограничения свободы, он решил "погулять" по городу.

Во вторник, 13 февраля, около 18:00 в полицию Каменского поступило сообщение о том, что с рабочего места сбежал 33-летний мужчина, осужденный за убийство и грабеж. По информации из соцсетей, он работал на птицефабрике.

На задержание осужденного ориентировали все службы полиции.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Около 20:30 на одной из улиц Каменского правоохранители заметили мужчину, похожего по описанию на беглеца. Его задержали и вернули в тюрьму.

Теперь, кроме наказания за совершение предыдущих преступлений, ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 390 Уголовного кодекса Украины (уклонение от отбывания наказания).

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