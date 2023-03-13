Реагируем на сигнал тревоги: жителей Днепра предупреждают об опасности

Поэтому будьте в безопасных местах до конца ракетной опасности!

Предварительно, есть информация о запуске в 13:16 крылатых ракет российскими стратегическими бомбардировщиками, взлетевшими с аэродрома Энгельс, сообщил нардеп и член комитета ВР по нацбезопасности Игорь Копытин.

Тревогу не игнорируем, – написал он.

Также об опасности сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Реагируем на сигнал воздушной тревоги, – написал он.

В 12.43 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Позже Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, призвал жителей региона не игнорировать сирену.

Житель Кривого Рога вошел в состав украинской экспедиции, которая отправится…

Сегодня, 13 марта, в 08:12 на линию «101» сообщили о…

Какие фильмы получили «Оскар» в 2023 году: короткое содержание и трейлеры Сегодня утром всему миру стали известны фильмы-победители американской кинопремии «Оскар». Церемония награждения лучших прошла в ночь с 12 на 13 марта. Журналисты dnepr.info узнали, какие фильмы были отмечены экспертами кинопремии. 0 просмотров

В Днепре горожане уже «открыли» пляжный сезон: с шляпой и в плавках Если вы думаете, что купаться в реке и загорать еще рано, то есть горожане, которые уже "открыли" пляжный сезон. 0 просмотров

Испугались и начали бежать: в Днепре двое мужчин пытались угнать ВАЗ Вчера ночью правоохранители во время патрулирования обнаружили на проспекте Александра Поля припаркованный автомобиль ВАЗ. 0 просмотров

На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины Сегодня, 13 марта, в 08:12 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме по проспекту Независимости в Зеленодольске. 0 просмотров