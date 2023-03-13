Реагируем на сигнал тревоги: жителей Днепра предупреждают об опасности

В 12.43 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Позже Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, призвал жителей региона не игнорировать сирену.
Реагируем на сигнал воздушной тревоги, – написал он.
Также об опасности сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Тревогу не игнорируем, – написал он.
Предварительно, есть информация о запуске в 13:16 крылатых ракет российскими стратегическими бомбардировщиками, взлетевшими с аэродрома Энгельс, сообщил нардеп и член комитета ВР по нацбезопасности Игорь Копытин.
Поэтому будьте в безопасных местах до конца ракетной опасности!
Читайте также:
Автор:
В Никополе расстреляли собаку.
Нужна ваша помощь!
Сегодня, 13 марта, в 08:12 на линию «101» сообщили о…
Житель Кривого Рога вошел в состав украинской экспедиции, которая отправится…
Сегодня утром всему миру стали известны фильмы-победители американской кинопремии «Оскар». Церемония награждения лучших прошла в ночь с 12 на 13 марта. Журналисты dnepr.info узнали, какие фильмы были отмечены экспертами кинопремии.
Если вы думаете, что купаться в реке и загорать еще рано, то есть горожане, которые уже "открыли" пляжный сезон.
В Бахмуте погиб командир роты, "холоднояревец" родом из Днепра.
Вчера ночью правоохранители во время патрулирования обнаружили на проспекте Александра Поля припаркованный автомобиль ВАЗ.
В Никополе расстреляли собаку.
Нужна ваша помощь!
Днепряне смогут увидеть уникальное явление.
Сегодня, 13 марта, в 08:12 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме по проспекту Независимости в Зеленодольске.
Житель Кривого Рога вошел в состав украинской экспедиции, которая отправится в Антарктиду.
В воскресенье в Днепре снова что-то "минировали".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!