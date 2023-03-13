Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпеку

Будьте в безпечних місцях!

О 12:43 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, закликав мешканців регіону не ігнорувати сирену.

Реагуємо на сигнал повітряної тривоги, – написав він.

Також про небезпеку повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тривогу не ігноруємо, – написав він.

Попередньо, є інформація про запуск о 13:16 крилатих ракет російськими стратегічними бомбардувальниками, які злетіли з аеродрому Енгельс, повідомив нардеп і член комітету ВР з нацбезпеки Ігор Копитін.

Тому будьте в безпечних місцях до кінця ракетної небезпеки!

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