Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпеку

Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпеку

Сьогодні 13:42
просмотров

Будьте в безпечних місцях!

Новости Днепра про Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпеку

О 12:43 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, закликав мешканців регіону не ігнорувати сирену.

Реагуємо на сигнал повітряної тривоги, – написав він.

Новости Днепра про Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпеку

Також про небезпеку повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тривогу не ігноруємо, – написав він.

Новости Днепра про Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпеку

Попередньо, є інформація про запуск о 13:16 крилатих ракет російськими стратегічними бомбардувальниками, які злетіли з аеродрому Енгельс, повідомив нардеп і член комітету ВР з нацбезпеки Ігор Копитін.

Новости Днепра про Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпеку

Тому будьте в безпечних місцях до кінця ракетної небезпеки!

Читайте також:

Новости Днепра про Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпекуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині жінка тричі вдарила ножем свого чоловіка під час застілля
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:52
    На Дніпропетровщині жінка тричі вдарила ножем свого чоловіка під час застілля

    У Павлограді жінка вдарила свого чоловіка ножем, бо їй не…

    На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:53
    На Дніпропетровщині собаку розстріляли на очах у господарки

    У Нікополі розстріляли собаку.

    У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    У Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків

    Потрібна ваша допомога!

    На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:51
    На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки

    Сьогодні, 13 березня, о 08:12 на лінію «101» повідомили про…

    Наверх