Реагуємо на сигнал тривоги: мешканців Дніпра попереджають про небезпеку

О 12:43 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, закликав мешканців регіону не ігнорувати сирену.
Реагуємо на сигнал повітряної тривоги, – написав він.
Також про небезпеку повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Тривогу не ігноруємо, – написав він.
Попередньо, є інформація про запуск о 13:16 крилатих ракет російськими стратегічними бомбардувальниками, які злетіли з аеродрому Енгельс, повідомив нардеп і член комітету ВР з нацбезпеки Ігор Копитін.
Тому будьте в безпечних місцях до кінця ракетної небезпеки!
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