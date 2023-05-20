Разгромил половину кладбища: на Днепропетровщине мужчина разбил 19 могил

Мужчина разбил могилы своих родителей.

Об этом сообщили в областной полиции.

На днях кто-то разгромил половину кладбища, находящегося вблизи одного из поселков в Новомосковском районе. Люди пришли к могилам своих родных и увидели разбитые надгробия. Всего было повреждено 19 мест захоронения.

Жители поселка рассказали об этом случае полицейским.

Вандалом, который разбил могилы, оказался 54-летний безработный мужчина, живущий в этой деревне. Известно, что он разгромил надгробия своих родителей и еще 17 односельчан.

Его задержали и объявили подозрение по статье о надругательстве над могилой или другим местом захоронения. Санкция статьи предусматривает максимально до 3 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на могиле Александра Поля в Севастопольском парке дважды подкинули чьи-то кости.

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