Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Розгромив половину кладовища: на Дніпропетровщині чоловік потрощив 19 могил

Розгромив половину кладовища: на Дніпропетровщині чоловік потрощив 19 могил

Сьогодні 12:27
просмотров

Чоловік потрощив могили своїх батьків.

Новости Днепра про Розгромив половину кладовища: на Дніпропетровщині чоловік потрощив 19 могил

Про цей випадок повідомили в обласній поліції.

Днями хтось потрощив половину кладовища, що знаходиться поблизу одного із селищ в Новомосковському районі. Люди прийшли до могил своїх рідних та побачили розбиті надгробки. Усього було пошкоджено 19 місць поховання. 

Мешканці селища розповіли про цей випадок поліцейським.

Вандалом, який потрощив могили, виявився 54-річний безробітний чоловік, який живе в цьому селі. Відомо, що він розгромив надгробки своїх батьків та ще 17 односельчан. 

Його затримали та оголосили підозру за статтею про наругу над могилою чи іншим місцем поховання. Санкція статті передбачає максимально до 3-х років позбавлення волі. Слідство триває.

Новости Днепра про Розгромив половину кладовища: на Дніпропетровщині чоловік потрощив 19 могил

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на могилі Олександра Поля в Севастопольському парку двічі залишили чиїсь кістки. 

Читайте також:

Новости Днепра про Розгромив половину кладовища: на Дніпропетровщині чоловік потрощив 19 могилУкраїнська Новости Днепра про Розгромив половину кладовища: на Дніпропетровщині чоловік потрощив 19 могилРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Новомосковську вдруге затримали фаната “вагнерівців”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:16
    У Новомосковську вдруге затримали фаната “вагнерівців”

    Чоловік вже отримував підозру за антиукраїнську пропаганду, але не покаявся…

    У Кривому Розі малюк випав з балкону
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:54
    У Кривому Розі малюк випав з балкону

    Нещасний випадок стався вчора ввечері.

    У Дніпрі з 23 до 26 травня вимикатимуть світло на 9 годин: усі адреси
    Новини Дніпра
    Вчора 16:47
    У Дніпрі з 23 до 26 травня вимикатимуть світло на 9 годин: усі адреси

    Заряджайте все!

    У Дніпрі з річки дістали труп
    Новини Дніпра
    Вчора 16:13
    У Дніпрі з річки дістали труп

    Учора, 18 травня, у Дніпрі в районі кооперативу “Лаванда” в…

    Наверх