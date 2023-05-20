Розгромив половину кладовища: на Дніпропетровщині чоловік потрощив 19 могил

Чоловік потрощив могили своїх батьків.

Про цей випадок повідомили в обласній поліції.

Днями хтось потрощив половину кладовища, що знаходиться поблизу одного із селищ в Новомосковському районі. Люди прийшли до могил своїх рідних та побачили розбиті надгробки. Усього було пошкоджено 19 місць поховання.

Мешканці селища розповіли про цей випадок поліцейським.

Вандалом, який потрощив могили, виявився 54-річний безробітний чоловік, який живе в цьому селі. Відомо, що він розгромив надгробки своїх батьків та ще 17 односельчан.

Його затримали та оголосили підозру за статтею про наругу над могилою чи іншим місцем поховання. Санкція статті передбачає максимально до 3-х років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на могилі Олександра Поля в Севастопольському парку двічі залишили чиїсь кістки.

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