Работали в нескольких областях: на Днепропетровщине разоблачили наркогруппировку

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Злоумышленники распространяли наркотические средства и психотропные вещества в нескольких областях Украины, в том числе и в прифронтовых районах, оставляя закладки в публично доступных местах.
Наркотики продавали по предварительной оплате. Для этого наркоторговцы создали 50 специальных банковских счетов, на каждый из которых ежегодно поступало от одного до пяти миллионов гривен незаконной прибыли. Так, месячный оборот группировки составлял десятки миллионов гривен, а годовой, по предварительным подсчетам, более 200 миллионов гривен.
Сотрудники ГБР провели 36 обысков в Днепре и области. В результате были задержаны руководитель преступной организации, его сообщник, а также четверо «курьеров».
Задержанным сообщили о подозрении в создании преступной группировки, занимающейся незаконным приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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