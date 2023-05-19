Черный густой дым напугал жителей одного из поселков Днепропетровщины: в ГСЧС рассказали, что произошло

Сегодня, 19 мая, жителей поселка Покровское Синельниковского района напугал черный густой дым.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:35.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия, прибыв, они выяснили, что на одной из улиц поселка горит легковой автомобиль «ВАЗ-2109». Огонь мгновенно охватил моторный отсек и перекинулся на салон легковушки.

Возгорание локализовали в 11:46 и ликвидировали в 11:56. В результате уничтожен моторный отсек и салон транспортного средства «ВАЗ-2109» на общей площади 3 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 4 спасателей и одну единицу пожарно-спасательной техники.

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