Черный густой дым напугал жителей одного из поселков Днепропетровщины: в ГСЧС рассказали, что произошло

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 11:35.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия, прибыв, они выяснили, что на одной из улиц поселка горит легковой автомобиль «ВАЗ-2109». Огонь мгновенно охватил моторный отсек и перекинулся на салон легковушки.
Возгорание локализовали в 11:46 и ликвидировали в 11:56. В результате уничтожен моторный отсек и салон транспортного средства «ВАЗ-2109» на общей площади 3 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 4 спасателей и одну единицу пожарно-спасательной техники.
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