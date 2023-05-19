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  • Днепряне могут ощутить последствия мощной геомагнитной бури, которая накроет Землю 20 мая

Днепряне могут ощутить последствия мощной геомагнитной бури, которая накроет Землю 20 мая

Сегодня 11:12
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Будут страдать метеозависимые люди.

Новости Днепра про Днепряне могут ощутить последствия мощной геомагнитной бури, которая накроет Землю 20 мая

На днях на Солнце зафиксировали мощную вспышку, из-за которой возникнет мощная магнитная буря, которая накроет Землю 20 мая. Об этом пишет Space.

По прогнозам ученых, выброс энергии достигнет Земли 20 мая, а затем – 22 или 23-го. Ведь именно в эти дни появившееся на солнце солнечное пятно будет обращено в сторону планеты. Из-за бури метеозависимые люди будут испытывать головную боль, тошноту, боль в суставах, бессонницу, проблемы со связью и т.д.

Ученые предполагают, что этот выброс энергии может быть одним из самых мощных за последнее время. Поэтому Землю покроют геомагнитные бури уровня G3, G4 и даже G5.

Такие мощные бури могут вызвать проблемы с радиосвязью, быть причиной сбоев в работе некоторых приборов или даже сбоя в работе спутников или отключений электроэнергии. Больше всего заденет регионы Северной, Южной и Центральной Америки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в эти выходные днепряне смогут наблюдать таинственное сияние да Винчи.

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Новости Днепра про Днепряне могут ощутить последствия мощной геомагнитной бури, которая накроет Землю 20 маяУкраїнська Новости Днепра про Днепряне могут ощутить последствия мощной геомагнитной бури, которая накроет Землю 20 маяРусский

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