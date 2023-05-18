В Днепре в ТЦ на Вокзальной площади раздался взрыв: комментарий полиции

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что в туалете ТЦ лежали спусковой рычаг от запала УЗРГМ-2 и фрагменты металла. С помощью камер обнаружили мужчину, который мог быть причастен к инциденту.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Там нам подтвердили эту информацию и сообщили, что по данному факту открыто производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре искали взрывчатку на 175 объектах: что известно.
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