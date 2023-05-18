В Днепре в ТЦ на Вокзальной площади раздался взрыв: комментарий полиции

Вчера, 17 мая, около 15:30 в торговом центре "Экспресс", что на Вокзальной площади, раздался взрыв.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в туалете ТЦ лежали спусковой рычаг от запала УЗРГМ-2 и фрагменты металла. С помощью камер обнаружили мужчину, который мог быть причастен к инциденту.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам подтвердили эту информацию и сообщили, что по данному факту открыто производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре искали взрывчатку на 175 объектах: что известно.

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