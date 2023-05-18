В Днепре предупредили об опасном стихийном явлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном стихийном явлении: 19-21 мая на территории региона сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
19 мая: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°С, днем 23-28°С; в г. Днепр ночью 12-14°С, днем 24-26°С.
20-21 мая: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура: ночью 10-15°С, днем 20 мая 22-27°С; 21 мая 21-26°С.
Поэтому, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
Читайте также:
Автор:
Важна любая информация!
16 мая на одной из улиц на территории Терновского района…
В Новомосковске завершили поиски 67-летнего Николая Корецкого.
В Кривом Роге ограбили женщину.
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить не только вышитые сорочки, но платья и даже боди для младенцев. Дороже всего ценятся вещи, сделанные вручную, а машинная вышивка – самая недорогая.
Важна любая информация!
16 мая на одной из улиц на территории Терновского района Кривого Рога 64-летний мужчина нанес удар ножом в шею 52-летнему знакомому.
В Новомосковске завершили поиски 67-летнего Николая Корецкого.
Сегодня в Украине отмечается День вышиванки. У каждого региона нашей страны свой характерный орнамент вышивки.
К поискам подключились волонтеры.
В Днепре снова искали взрывчатку.
В Кривом Роге ограбили женщину.
Но есть условия.
Российская армия в ходе очередной массированной атаки выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!