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В Днепре предупредили об опасном стихийном явлении: подробности

Сегодня 15:01
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Будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Днепре предупредили об опасном стихийном явлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном стихийном явлении: 19-21 мая на территории региона сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

19 мая: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°С, днем ​​23-28°С; в г. Днепр ночью 12-14°С, днем ​​24-26°С.

20-21 мая: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура: ночью 10-15°С, днем ​​20 мая 22-27°С; 21 мая 21-26°С.

Поэтому, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

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