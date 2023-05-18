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У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліції

Сьогодні 16:00
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Вчора, 17 травня, близько 15:30 у торговому центрі "Експрес", що на Вокзальній площі, пролунав вибух.

Новости Днепра про У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліції

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що у туалеті ТЦ лежали спусковий важіль від запалу УЗРГМ-2 і фрагменти металу. За допомогою камер виявили чоловіка, який міг бути причетним до інциденту. 

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам підтвердили цю інформацію та повідомили, що за даним фактом відкрито провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі шукали вибухівку на 175 об’єктах: що відомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліціїУкраїнська

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