У Дніпрі рятували військового, якому куля влучила в мозок та застрягла в потилиці

У Дніпрі врятували військового, який ледь не загинув від кулі.

Про порятунок воїна розповіли дніпровські медики.

41-річний Віталій родом із Житомирської області. До лікарні в Дніпрі потрапив, бо отримав серйозне поранення під час бою. Без тями його привезли до медзакладу і відразу відправили до операційної.

Як розповіли лікарі, життя чоловіка ледь не забрала куля, яка зайшла в скроню, пройшла через мозок та застрягла в потилиці. Завдяки дніпровським нейрохірургам, які протягом 5 годин рятували життя Віталія, він наразі може ходити та вже збирається на реабілітацію до Києва.

Поруч з Віталієм його дружина Неля, про яку він згадував, як тільки отямився після операції.

Перше слово після операції – Неля. Це ім’я дружини. Потім почав згадувати її номер телефону. Далі цілодобово тримав її обома руками, боячись відпустити, – пише лікар.

До війни Віталій працював оператором, а з початком повномасштабного вторгнення долучився до сил оборони. У подружжя троє дітей – два сина та донька. Старший син на третьому курсі військової академії, молодші ще школярі.

Професори-нейрохірурги віддали йому кулю, яка мало не забрала життя героя, як амулет захисту від ворогів.

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