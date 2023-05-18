У Дніпрі попередили про небезпечне стихійне явище: подробиці

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають мешканців Дніпра та області про небезпечне стихійне явище: 19-21 травня на території регіону утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
19 травня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°С, вдень 23-28°С; у м. Дніпро вночі 12-14°С, вдень 24-26°С.
20-21 травня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура: вночі 10-15°С, вдень 20 травня 22-27°С; 21 травня 21-26°С.
Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!
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