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У Дніпрі шукали вибухівку на 175 об’єктах: що відомо

Сьогодні 12:02
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У Дніпрі знову шукали вибухівку.
Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку на 175 об'єктах: що відомо

фото умовне

Про це повідомили в міськраді Дніпра. 

Так, за минулу добу в Дніпрі двічі надходили повідомлення про мінування. Цього разу вибухівку “залишили” у будівлях СБУ, аеропорту та лікарнях, а також школах та торговельних центрах. 

Спочатку працівникам кол-центру СБУ повідомили про замінування адмінбудівель та медзакладів, а потім додали, що вибухівка начебто може знаходитися в торговельних центрах, районних судах та школах. Усього правоохоронці разом з вибухотехніками перевірили 175 об’єктів. 

В обох випадках інформація не підтвердилася, будь-яких вибухових та небезпечних для життя чи здоров’я пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів не знайшли. Рятувальників до перевірки не залучали. 

ДСНС за добу здійснила 16 виїздів на пожежі в житловому та нежитловому секторі, займання в екосистемах, транспорті та сміттєзвалищах. Один раз вогнеборців кликали через підгорання їжі і ще тричі для допомоги людям. 

Нагадаємо, учора на Парусі загорілася квартира на 9 поверсі. Пожежа забрала життя 74-річного чоловіка, ще 13 людей довелося евакуювати, а 70-річну жінку виносили на ношах, бо в неї були обпечені ноги. Наразі вона в лікарні. 

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Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку на 175 об'єктах: що відомоУкраїнська

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