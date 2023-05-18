Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре искали взрывчатку на 175 объектах: что известно

Сегодня 12:02
просмотров

В Днепре снова искали взрывчатку.
Новости Днепра про В Днепре искали взрывчатку на 175 объектах: что известно

фото условное

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

За минувшие сутки в Днепре дважды поступали сообщения о минировании. В этот раз взрывчатку «оставили» в зданиях СБУ, аэропорта и больницах, а также в школах и торговых центрах.

Сначала работникам колл-центра СБУ сообщили о заминировании админзданий и медучреждений, а затем добавили, что взрывчатка может находиться в торговых центрах, районных судах и школах. Всего правоохранители вместе с взрывотехниками проверили 175 объектов.

В обоих случаях информация не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не нашли. Спасателей к проверке не привлекали.

ГСЧС в сутки осуществила 16 выездов на пожары в жилом и нежилом секторе, возгорание в экосистемах, транспорте и свалках. Один раз пожарных звали из-за подгорания пищи и еще трижды для помощи людям.

Напомним, вчера на Парусе загорелась квартира на 9 этаже. Пожар унес жизни 74-летнего мужчины, еще 13 человек пришлось эвакуировать, а 70-летнюю женщину выносили на носилках, потому что у нее были обожжены ноги. Сейчас она находится в больнице.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре искали взрывчатку на 175 объектах: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре искали взрывчатку на 175 объектах: что известноРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Петриковская роспись и черно-красные цвета: какой узор был характерен для вышиванок на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 12:31
    Петриковская роспись и черно-красные цвета: какой узор был характерен для вышиванок на Днепропетровщине

    Сегодня в Украине отмечается День вышиванки. У каждого региона нашей…

    К поискам привлекли весь город: в Днепре исчезла 12-летняя девочка
    Новости Днепра
    Сегодня 12:16
    К поискам привлекли весь город: в Днепре исчезла 12-летняя девочка

    К поискам подключились волонтеры.

    Некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именно
    Новости Днепра
    Сегодня 10:22
    Некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именно

    Но есть условия.

    Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, — Залужный
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, — Залужный

    Российская армия в ходе очередной массированной атаки выпустила по Украине…

    Последние новости

    Пропавшего несколько дней назад 67-летнего жителя Новомосковска нашли мертвым: что известно
    Пропавшего несколько дней назад 67-летнего жителя Новомосковска нашли мертвым: что известно

    У Новомосковську завершили пошуки 67-річного Миколи Корецького.

    Сегодня 12:43
    просмотров
    Петриковская роспись и черно-красные цвета: какой узор был характерен для вышиванок на Днепропетровщине
    Петриковская роспись и черно-красные цвета: какой узор был характерен для вышиванок на Днепропетровщине

    Сегодня в Украине отмечается День вышиванки. У каждого региона нашей страны свой характерный орнамент вышивки.

    Сегодня 12:31
    просмотров
    К поискам привлекли весь город: в Днепре исчезла 12-летняя девочка
    К поискам привлекли весь город: в Днепре исчезла 12-летняя девочка

    К поискам подключились волонтеры.

    Сегодня 12:16
    0
    просмотров
    У жительницы Кривого Рога посреди улицы украли почти 3 тысячи долларов
    У жительницы Кривого Рога посреди улицы украли почти 3 тысячи долларов

    В Кривом Роге ограбили женщину.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    Некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именно
    Некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именно

    Но есть условия.

    Сегодня 10:22
    просмотров
    Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, — Залужный
    Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, — Залужный

    Российская армия в ходе очередной массированной атаки выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 18 мая
    Как в Днепре работает общественный транспорт 18 мая

    Сегодня, 18 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети
    Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

    У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 12-річну Світлану Дашко.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Днепре горела квартира в многоэтажке: есть погибший и пострадавшая
    В Днепре горела квартира в многоэтажке: есть погибший и пострадавшая

    Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Большой Диевской в Днепре унес жизнь пожилого мужчины.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, — Генштаб
    В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, — Генштаб

    Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх