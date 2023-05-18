В Днепре искали взрывчатку на 175 объектах: что известно

В Днепре снова искали взрывчатку.

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

За минувшие сутки в Днепре дважды поступали сообщения о минировании. В этот раз взрывчатку «оставили» в зданиях СБУ, аэропорта и больницах, а также в школах и торговых центрах.

Сначала работникам колл-центра СБУ сообщили о заминировании админзданий и медучреждений, а затем добавили, что взрывчатка может находиться в торговых центрах, районных судах и школах. Всего правоохранители вместе с взрывотехниками проверили 175 объектов.

В обоих случаях информация не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не нашли. Спасателей к проверке не привлекали.

ГСЧС в сутки осуществила 16 выездов на пожары в жилом и нежилом секторе, возгорание в экосистемах, транспорте и свалках. Один раз пожарных звали из-за подгорания пищи и еще трижды для помощи людям.

Напомним, вчера на Парусе загорелась квартира на 9 этаже. Пожар унес жизни 74-летнего мужчины, еще 13 человек пришлось эвакуировать, а 70-летнюю женщину выносили на носилках, потому что у нее были обожжены ноги. Сейчас она находится в больнице.

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