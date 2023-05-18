Ударил ножом в шею: в Кривом Роге пенсионер убил знакомого

От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Злоумышленника задержали. С места преступления полицейские изъяли орудие преступления – нож.
17 мая задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что пропавшего несколько дней назад 67-летнего жителя Новомосковска нашли мертвым: что известно.
Читайте также:
Автор:
Будьте осторожны с огнем!
Важна любая информация!
В Новомосковске завершили поиски 67-летнего Николая Корецкого.
В Кривом Роге ограбили женщину.
Будьте осторожны с огнем!
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить не только вышитые сорочки, но платья и даже боди для младенцев. Дороже всего ценятся вещи, сделанные вручную, а машинная вышивка – самая недорогая.
Важна любая информация!
В Новомосковске завершили поиски 67-летнего Николая Корецкого.
Сегодня в Украине отмечается День вышиванки. У каждого региона нашей страны свой характерный орнамент вышивки.
К поискам подключились волонтеры.
В Днепре снова искали взрывчатку.
В Кривом Роге ограбили женщину.
Но есть условия.
Российская армия в ходе очередной массированной атаки выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!