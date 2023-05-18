Ударил ножом в шею: в Кривом Роге пенсионер убил знакомого

16 мая на одной из улиц на территории Терновского района Кривого Рога 64-летний мужчина нанес удар ножом в шею 52-летнему знакомому.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Злоумышленника задержали. С места преступления полицейские изъяли орудие преступления – нож.

17 мая задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что пропавшего несколько дней назад 67-летнего жителя Новомосковска нашли мертвым: что известно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: