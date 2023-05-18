Полиция разыскивает свидетелей: под Днепром столкнулись Hyundai и Renault, есть пострадавшие

Нужна ваша помощь!

12 мая в 17:40 в поселке Александровка Днепровского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Во время движения в районе дома №26 на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с двигавшимся по своей полосе автомобилем Hyundai Getz.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

В результате ДТП пострадали водители авто и двое пассажиров Hyundai Getz.

Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей аварии.

Поэтому, если вы что-то видели, ДТП заснял ваш видеорегистратор или вам известна какая-либо информация об инциденте, звоните по телефону 067 565 46 58!

Важна любая информация!

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