Полиция разыскивает свидетелей: под Днепром столкнулись Hyundai и Renault, есть пострадавшие

12 мая в 17:40 в поселке Александровка Днепровского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Во время движения в районе дома №26 на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с двигавшимся по своей полосе автомобилем Hyundai Getz.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
В результате ДТП пострадали водители авто и двое пассажиров Hyundai Getz.
Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей аварии.
Поэтому, если вы что-то видели, ДТП заснял ваш видеорегистратор или вам известна какая-либо информация об инциденте, звоните по телефону 067 565 46 58!
Важна любая информация!
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
Вчера, 17 мая, около 15:30 в торговом центре "Экспресс", что…
Будьте осторожны с огнем!
Важна любая информация!
Жуткая история произошла в Никополе, что на Днепропетровщине.
Семьи из Днепра, а также переселенцы, которые тратят на оплату коммуналки более 15% своего совокупного дохода могут оформить субсидию. Государственная помощь на оплату света, газа и воды оформляется отдельно на отопительный и не отопительный сезоны. Продлевают ее автоматически, но есть…
В Днепре нашествие змей.
В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.
Вчера, 17 мая, около 15:30 в торговом центре "Экспресс", что на Вокзальной площади, раздался взрыв.
В Днепре заметили огромную гадюку.
Будьте осторожны с огнем!
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить не только вышитые сорочки, но платья и даже боди для младенцев. Дороже всего ценятся вещи, сделанные вручную, а машинная вышивка – самая недорогая.
В Днепре спасли военного, едва не погибшего от пули.
Важна любая информация!
Жуткая история произошла в Никополе, что на Днепропетровщине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!