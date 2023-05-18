Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поліція розшукує свідків: під Дніпром зіткнулися Hyundai та Renault, є постраждалі

Поліція розшукує свідків: під Дніпром зіткнулися Hyundai та Renault, є постраждалі

Сьогодні 17:00
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Поліція розшукує свідків: під Дніпром зіткнулися Hyundai та Renault, є постраждалі

12 травня о 17:40 в селищі Олександрівка Дніпровського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Під час руху в районі будинку №26 на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Hyundai Getz, який рухався по своїй смузі.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Внаслідок ДТП постраждали водії авто та двоє пасажирів Hyundai Getz.

Відомості за даними фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці розшукують свідків аварії.

Тому, якщо ви щось бачили, ДТП зафільмував ваш відеореєстратор або вам відома будь-яка інформація щодо інциденту, телефонуйте за номером 067 565 46 58!

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Новости Днепра про Поліція розшукує свідків: під Дніпром зіткнулися Hyundai та Renault, є постраждаліУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:00
    У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліції

    Вчора, 17 травня, близько 15:30 у торговому центрі "Експрес", що…

    У Дніпрі попередили про небезпечне стихійне явище: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:01
    У Дніпрі попередили про небезпечне стихійне явище: подробиці

    Будьте обережні з вогнем!

    У Дніпрі поліція розшукує 16-річного хлопця: потрібна допомога
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    У Дніпрі поліція розшукує 16-річного хлопця: потрібна допомога

    Важлива будь-яка інформація!

    Карав за “погану поведінку: у Нікополі вітчим понад місяць тримав на ланцюгу 5-річного пасинка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    Карав за “погану поведінку: у Нікополі вітчим понад місяць тримав на ланцюгу 5-річного пасинка

    Моторошна історія сталася в Нікополі, що на Дніпропетровщині.

    Наверх