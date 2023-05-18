Поліція розшукує свідків: під Дніпром зіткнулися Hyundai та Renault, є постраждалі

12 травня о 17:40 в селищі Олександрівка Дніпровського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
Під час руху в районі будинку №26 на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Hyundai Getz, який рухався по своїй смузі.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Внаслідок ДТП постраждали водії авто та двоє пасажирів Hyundai Getz.
Відомості за даними фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці розшукують свідків аварії.
Тому, якщо ви щось бачили, ДТП зафільмував ваш відеореєстратор або вам відома будь-яка інформація щодо інциденту, телефонуйте за номером 067 565 46 58!
Важлива будь-яка інформація!
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