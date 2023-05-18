Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода

В Днепре будет держаться жаркая погода, но на выходных посетят дожди с грозами, из-за которых в городе немного похолодает.
Так, по информации от народной синоптики Наталки Диденко в Украину вернутся дожди. 19 мая осадки возможны по всей территории Украины, кроме восточных областей. Правда, характер их будет кратковременным и локальным и будет идти преимущественно в дневные часы.
Дальше в Украине будет тепло, но периодически к нам будут приходить дожди с грозами, которые будут выпадать неравномерно.
Что касается погоды в Днепре в ближайшие дни, то в нашем городе сохранится жара. Завтра, 19 мая, температура воздуха прогреется до +26 градусов тепла, поэтому если собираетесь на прогулку – захватите солнцезащитные очки и бутылку воды.
На выходных из-за осадков похолодает, температура воздуха будет держаться на отметке +20..+23 градусов тепла. Холоднее всего будет в понедельник. В начале следующей недели будет только +19 днем.
Читайте также:
Автор:
В Днепре заметили огромную гадюку.
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить…
В Днепре спасли военного, едва не погибшего от пули.
Жуткая история произошла в Никополе, что на Днепропетровщине.
Вчера, 17 мая, около 15:30 в торговом центре "Экспресс", что на Вокзальной площади, раздался взрыв.
В Днепре заметили огромную гадюку.
Будьте осторожны с огнем!
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить не только вышитые сорочки, но платья и даже боди для младенцев. Дороже всего ценятся вещи, сделанные вручную, а машинная вышивка – самая недорогая.
В Днепре спасли военного, едва не погибшего от пули.
Важна любая информация!
Жуткая история произошла в Никополе, что на Днепропетровщине.
16 мая на одной из улиц на территории Терновского района Кривого Рога 64-летний мужчина нанес удар ножом в шею 52-летнему знакомому.
Пользователи сообщают о сбое.
В Новомосковске завершили поиски 67-летнего Николая Корецкого.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!