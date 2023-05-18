Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода

В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

В Днепре будет держаться жаркая погода, но на выходных посетят дожди с грозами, из-за которых в городе немного похолодает.

Так, по информации от народной синоптики Наталки Диденко в Украину вернутся дожди. 19 мая осадки возможны по всей территории Украины, кроме восточных областей. Правда, характер их будет кратковременным и локальным и будет идти преимущественно в дневные часы.

Дальше в Украине будет тепло, но периодически к нам будут приходить дожди с грозами, которые будут выпадать неравномерно.

Что касается погоды в Днепре в ближайшие дни, то в нашем городе сохранится жара. Завтра, 19 мая, температура воздуха прогреется до +26 градусов тепла, поэтому если собираетесь на прогулку – захватите солнцезащитные очки и бутылку воды.

На выходных из-за осадков похолодает, температура воздуха будет держаться на отметке +20..+23 градусов тепла. Холоднее всего будет в понедельник. В начале следующей недели будет только +19 днем.

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