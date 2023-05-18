Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Спека та дощі з грозою сунуть на область: коли у Дніпрі погіршиться погода

Спека та дощі з грозою сунуть на область: коли у Дніпрі погіршиться погода

Сьогодні 16:32
просмотров

У Дніпрі трохи погіршиться погода через дощі з грозами.
Новости Днепра про Спека та дощі з грозою сунуть на область: коли у Дніпрі погіршиться погода

фото умовне

У Дніпрі триматиметься спекотна погода, але на вихідних завітають дощі з грозами, через які в місті трохи похолодає. 

Так, за інформацією від народної синоптикині Наталки Діденко в Україну повернуться дощі. 19 травня опади можливі по всій території України, окрім східних областей. Щоправда, характер їхній буде короткочасним та локальним і йтимуть переважно в денні години.

Далі в Україні буде тепло, але періодично до нас приходитимуть дощі з грозами, але вони випадатимуть нерівномірно. 

Що ж стосується погоди в Дніпрі найближчими днями, то у нашому місті збережеться спека. Завтра, 19 травня, температура повітря прогріється до +26 градусів тепла, тому якщо збираєтеся на прогулянку – захопіть з собою сонцезахисні окуляри та пляшку води. 

На вихідних через опади трохи похолодає, температура повітря триматиметься на позначці +20..+23 градусів тепла. Найхолодніше буде в понеділок. На початку наступного тижня буде тільки +19 вдень.

Новости Днепра про Спека та дощі з грозою сунуть на область: коли у Дніпрі погіршиться погода

#image_title

Читайте також:

Новости Днепра про Спека та дощі з грозою сунуть на область: коли у Дніпрі погіршиться погодаУкраїнська Новости Днепра про Спека та дощі з грозою сунуть на область: коли у Дніпрі погіршиться погодаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода на 18 травня: у Дніпрі буде ясно та сонячно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 18 травня: у Дніпрі буде ясно та сонячно

    Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

    Погода на 17 травня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 17 травня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Погода на 16 травня: у Дніпрі хмарно, але спекотно
    Новини Дніпра
    16.05.2023 06:15
    Погода на 16 травня: у Дніпрі хмарно, але спекотно

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Майже як влітку: 15 травня на дніпрян чекає спекотна погода
    Новини Дніпра
    15.05.2023 06:15
    Майже як влітку: 15 травня на дніпрян чекає спекотна погода

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Наверх