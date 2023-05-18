Спека та дощі з грозою сунуть на область: коли у Дніпрі погіршиться погода

У Дніпрі трохи погіршиться погода через дощі з грозами.

У Дніпрі триматиметься спекотна погода, але на вихідних завітають дощі з грозами, через які в місті трохи похолодає.

Так, за інформацією від народної синоптикині Наталки Діденко в Україну повернуться дощі. 19 травня опади можливі по всій території України, окрім східних областей. Щоправда, характер їхній буде короткочасним та локальним і йтимуть переважно в денні години.

Далі в Україні буде тепло, але періодично до нас приходитимуть дощі з грозами, але вони випадатимуть нерівномірно.

Що ж стосується погоди в Дніпрі найближчими днями, то у нашому місті збережеться спека. Завтра, 19 травня, температура повітря прогріється до +26 градусів тепла, тому якщо збираєтеся на прогулянку – захопіть з собою сонцезахисні окуляри та пляшку води.

На вихідних через опади трохи похолодає, температура повітря триматиметься на позначці +20..+23 градусів тепла. Найхолодніше буде в понеділок. На початку наступного тижня буде тільки +19 вдень.

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