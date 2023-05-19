Россияне ударили по Кривому Рогу: есть существенные разрушения и пострадавшие

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор ликвидируют огонь.
Пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома.
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