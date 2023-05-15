Таємниче сяйво да Вінчі: коли та як мешканці Дніпра зможуть побачити рідкісне космічне явище

Цими вихідними ми зможемо спостерігати "сяйво да Вінчі",

Так називається космічне явище, яке виникає коли сонячне світло відбивається від поверхні Землі і освітлює Місяць. Його ще називають попелястим світінням Місяця.

Першим цей феномен описав Леонардо да Вінчі ще в 16 столітті.

Коли можна побачити

Спостерігати цей незвичайний космічний феномен можна в неділю, 21 травня. Про це пише The Guardian. Побачать його і мешканці Дніпра. Близько 23:00 за Києвом потрібно буде подивитися на захід. На Місяці буде видно тонкий півмісяць. Як виникає “сяйво да Вінчі” По суті, таке явище технічно видиме під час будь-якого молодика, але цього разу його можна детально побачити неозброєним оком.

Попелясте світіння Місяця виникає тоді, коли світло від Сонця відбивається від поверхі Землі та освітлює темний бік супутника, який ми зазвичай не можемо побачити. Частину світла поглинає поверхня небесного тіла, тому ми й можемо спостерігати тьмяне світло, адже воно відбивається аж два рази.

Побачити це явище можна ще протягом п’яти днів після молодика 21 травня, але тоді треба діставати телескоп.

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