Пострадал спасатель: в Днепропетровской области россияне атаковали пожарную часть

Сергей Крук также показал видео с места происшествия.

Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. На Днепропетровщине повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель, – говорится в сообщении.

По его словам, сегодня ночью оккупанты атаковали пожарную часть в Днепропетровской области. К сожалению, в результате обстрела пострадал человек.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

Во время ночной атаки на Днепропетровщину пострадал спасатель.

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