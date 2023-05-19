Пострадал спасатель: в Днепропетровской области россияне атаковали пожарную часть

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.
По его словам, сегодня ночью оккупанты атаковали пожарную часть в Днепропетровской области. К сожалению, в результате обстрела пострадал человек.
Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. На Днепропетровщине повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель, – говорится в сообщении.
Сергей Крук также показал видео с места происшествия.
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