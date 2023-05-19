В Днепре сегодня трамваи №17 временно изменят маршрут: подробности

В Днепре сегодня, 19 мая, трамваи №17 с 11:00 до 13:00 будут курсировать по измененному маршруту — до ул. Исполкомовская.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом колеи.
Поэтому, если планируете куда-то ехать, учитывайте эту информацию!
Напомним, ранее мы писали, что в Украине требуют создать раздельные вагоны для мужчин и женщин: появилась петиция.
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