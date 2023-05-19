Чорний густий дим налякав мешканців одного із селищ Дніпропетровщини: у ДСНС розповіли, що сталося

Сьогодні, 19 травня, мешканців селища Покровське Синельниківського району налякав чорний густий дим.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:35.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події, прибувши, вони з’ясували, що на одній із вулиць селища горить легковий автомобіль «ВАЗ-2109». Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон легковика.

Займання локалізували об 11:46 та ліквідували об 11:56. У результаті знищено моторний відсік та салон транспортного засобу «ВАЗ-2109» на загальній площі 3 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 4 рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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