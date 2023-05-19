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  • Працювали у кількох областях: на Дніпропетровщині викрили наркоугруповання

Працювали у кількох областях: на Дніпропетровщині викрили наркоугруповання

Сьогодні 19:15
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У Дніпропетровській області «накрили» наркоугруповання, яке займалося продажем заборонених речовин у кількох областях України.

Новости Днепра про Працювали у кількох областях: на Дніпропетровщині викрили наркоугруповання

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зловмисники розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини у кількох областях України, у тому числі й у прифронтових районах, залишаючи закладки у публічно доступних місцях.

Наркотики продавали за попередньою оплатою. Для цього наркоторговці створили 50 спеціальних банківських рахунків, на кожен із яких щороку надходило від одного до п’яти мільйонів гривень незаконного прибутку. Так, місячний оборот угруповання становив десятки мільйонів гривень, а річний, за попередніми підрахунками, понад 200 мільйонів гривень.

Співробітники ДБР провели 36 обшуків у Дніпрі та області. В результаті було затримано керівника злочинної організації, його спільника, а також чотирьох «кур’єрів».

Затриманим повідомили про підозру у створенні злочинного угруповання, яке займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великому розмірі ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Новости Днепра про Працювали у кількох областях: на Дніпропетровщині викрили наркоугруповання

Новости Днепра про Працювали у кількох областях: на Дніпропетровщині викрили наркоугруповання

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Новости Днепра про Працювали у кількох областях: на Дніпропетровщині викрили наркоугрупованняУкраїнська Новости Днепра про Працювали у кількох областях: на Дніпропетровщині викрили наркоугрупованняРусский

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