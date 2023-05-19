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В Днепре из реки достали труп

Сегодня 16:13
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Вчера, 18 мая, в Днепре в районе кооператива "Лаванда" в реке нашли тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре из реки достали труп

На место вызвали полицейских.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что погибшему 67 лет.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам сообщили, что, предварительно, на теле не обнаружены телесные повреждения. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Верхнеднепровске мужчина упал с недостроя.

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