В Днепре из реки достали труп

Вчера, 18 мая, в Днепре в районе кооператива "Лаванда" в реке нашли тело мужчины.

На место вызвали полицейских.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что погибшему 67 лет.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам сообщили, что, предварительно, на теле не обнаружены телесные повреждения. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Верхнеднепровске мужчина упал с недостроя.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: