В Днепре из реки достали труп

На место вызвали полицейских.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что погибшему 67 лет.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Там нам сообщили, что, предварительно, на теле не обнаружены телесные повреждения. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Напомним, ранее мы писали, что в Верхнеднепровске мужчина упал с недостроя.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
Травмированного горожанина своевременно госпитализировали в медицинское учреждение.
В пятницу, 19 мая, в Днепре некоторым горожанам отключили воду.
Спойлер: все кончилось хорошо.
Вчера, 18 мая, в Днепре снова произошла трагедия на железнодорожной…
Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проводят проверку данных пенсионеров. После нее некоторые могут лишиться пенсий.
В Днепре возле многоэтажки произошел пожар.
Травмированного горожанина своевременно госпитализировали в медицинское учреждение.
На дороге валяются белые мешки, которые перевозил водитель фуры.
В Днепре есть 8 районов, самый большой из которых – Соборный, а самым маленьким считается Центральный, в нем проживает меньше всего людей. Чем удаление район от центра города – тем дешевле в нем аренда недвижимости, но чем больше размер самого…
Полезная информация!
Постоянные ночные атаки продолжаются почти месяц.
Сегодня, 19 мая, жителей поселка Покровское Синельниковского района напугал черный густой дым.
Днепровский Пабло Эскобар попался в полицию.
На днях в Днепре на территории ЖК River Park, что на Набережной Победы, две женщины устроили драку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!