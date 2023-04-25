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У Дніпрі на могилу Поля вдруге за місяць принесли чиїсь кістки

Сьогодні 15:13
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У Дніпрі знову знайшли кістки на могилі Поля.

На могилі Олександра Поля, що в Севастопольському парку, знову знайшли кістки. Фото-докази публікують дніпряни в соцмережах. 

Це роблять вже вдруге за місяць. Раніше на граніті залишили декілька кісток, які могли належати людині. Тоді на місце викликали правоохоронців, які відправили невідомі останки на експертизу. 

Цього разу чиїсь кістки поклали в пакеті. Ймовірно, вони належать якійсь тварині. Наразі невідомо, хто проводить такі “ритуали” та навіщо. 

Новости Днепра про У Дніпрі на могилу Поля вдруге за місяць принесли чиїсь кістки

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Новости Днепра про У Дніпрі на могилу Поля вдруге за місяць принесли чиїсь кісткиУкраїнська

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