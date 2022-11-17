Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре

Сегодняшний ракетный удар повредил транспорту инфраструктуру.

Как сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета, в результате вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура и общественный транспорт. Удар пришелся в район, которым курсируют семь автобусных, три троллейбусных и один трамвайный маршрут.

В результате обстрела был разрушен участок контактной сети троллейбусов, повреждены и выбиты стекла в четырех автобусах и троллейбусе. Трамвайные пути оказались под поваленными деревьями и другими завалами.

На некоторое время движение транспорта остановилось, но через три часа часть маршруток вернулись на линии. Теперь они ездят в объезд.

В настоящее время комунальщики оценивают повреждения. Три бригады энергохозяйства Днепровского электротранспорта уже работают над ликвидацией последствий ракетного удара и ремонтом поврежденного участка контактной сети, чтобы электротранспорт возобновил свое движение как можно быстрее.

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