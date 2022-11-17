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  • В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

Сегодня 12:55
просмотров

Взрыв произошел, когда люди ехали на работу.

Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

В троллейбусе, который был неподалеку от эпицентра взрыва, выбило все стекла. Похожая ситуация и в домах поблизости. Там вылетели окна, повреждены квартиры. На месте работают правоохранители.

В Чечелевском районе развернут пункт приема обращений граждан, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Он находится во дворе дома по улице Криворожская, 6.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Днепр. Известно о 14 пострадавших. Среди них один ребенок.

Кроме этого, из-за ракетного удара не ездил ряд маршруток. Часть из них уже возобновила движение.

Так выглядят квартиры вблизи эпицентра взрыва. Фото — Суспільне.

Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

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Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)Українська Новости Днепра про В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)Русский

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