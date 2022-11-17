В троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО)

В троллейбусе, который был неподалеку от эпицентра взрыва, выбило все стекла. Похожая ситуация и в домах поблизости. Там вылетели окна, повреждены квартиры. На месте работают правоохранители.
В Чечелевском районе развернут пункт приема обращений граждан, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Он находится во дворе дома по улице Криворожская, 6.
Напомним, сегодня россияне обстреляли Днепр. Известно о 14 пострадавших. Среди них один ребенок.
Кроме этого, из-за ракетного удара не ездил ряд маршруток. Часть из них уже возобновила движение.
Так выглядят квартиры вблизи эпицентра взрыва. Фото — Суспільне.
Читайте также:
Автор:
Чтобы украинцы могли вернуться из заграницы, нужно, чтобы украинская ПВО…
Сегодня жители Днепра проснулись не от сигнала будильника.
В Днепре возобновили работу почти все маршрутки.
Одной из травмированных в результате ракетной атаки была сотрудница мэрии.
Чтобы украинцы могли вернуться из заграницы, нужно, чтобы украинская ПВО сбивала как минимум 90% ракет.
Сегодня жители Днепра проснулись не от сигнала будильника.
В Днепре возобновили работу почти все маршрутки.
На месте обстрела в Чечеловском районе развернут пункт приема граждан, пострадавших в результате вражеских обстрелов во дворе пострадавшего дома.
В ОП показали перші фото з місця прильоту ракет у Дніпрі.
Одной из травмированных в результате ракетной атаки была сотрудница мэрии.
Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепру только растет.
17 ноября в Днепре раздались взрывы.
В Днепре в учреждениях внешкольного образования изготовляют сувенирные противотанковые ежи.
Сегодня утром россияне атаковали Днепр.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!