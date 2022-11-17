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Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі

Сьогодні 15:39
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Сьогоднішній ракетний удар пошкодив транспорту інфраструктуру.

Новости Днепра про Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі

Як повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради, унаслідок ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура та громадський транспорт. Удар прийшовся в район, яким курсують сім автобусних, три тролейбусні та один трамвайний маршрути.
 
Внаслідок обстрілу було зруйновано ділянку контактної мережі тролейбусів, пошкоджено та вибито скло у чотирьох автобусах та тролейбусі. Трамвайні колії опинились під поваленими деревами та іншими завалами.  
 
На деяких час рух транспорт зупинився, але через три години частина маршруток повернулися на лінії. Тепер вони їздять в об’їзд.
 
Наразі триває оцінка руйнувань. Три бригади енергогосподарства Дніпровського електротранспорту вже працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару та ремонтом ушкодженої ділянки контактної мережі щоб електротранспорт відновив свій рух якнайшвидше.
 

Новости Днепра про Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі

Новости Днепра про Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі

Новости Днепра про Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі

Новости Днепра про Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі

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Новости Днепра про Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у ДніпріУкраїнська

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