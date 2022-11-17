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«росіяни бомблять підприємства у Дніпрі», – Шмигаль

Сьогодні 10:28
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Прем'єр заявив, що над Києвом також зараз пролітають ракети.

Новости Днепра про «росіяни бомблять підприємства у Дніпрі», - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росія здійснює удари по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

Про це Шмигаль заявив на Київському міжнародному економічному форумі.

«Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, «Південмаш», – сказав Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

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Новости Днепра про «росіяни бомблять підприємства у Дніпрі», - ШмигальУкраїнська Новости Днепра про «росіяни бомблять підприємства у Дніпрі», - ШмигальРусский

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