«росіяни бомблять підприємства у Дніпрі», – Шмигаль

Прем'єр заявив, що над Києвом також зараз пролітають ракети.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росія здійснює удари по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

Про це Шмигаль заявив на Київському міжнародному економічному форумі.

«Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, «Південмаш», – сказав Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

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