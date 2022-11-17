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Кількість постраждалих зростає: мер Дніпра про ракетний удар

Сьогодні 10:33
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Сьогодні вранці росіяни атакували Дніпро.

Новости Днепра про Кількість постраждалих зростає: мер Дніпра про ракетний удар

Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Крім того, пошкоджені житлові будинки поряд.

Як написав мер Дніпра Борис Філатов, кількість постраждалих, на жаль, збільшується. Уже відомо про 8 потерпілих.

Новости Днепра про Кількість постраждалих зростає: мер Дніпра про ракетний удар

На місці працюють рятувальні служби.

Бережіть себе та будьте обережні!

Новости Днепра про Кількість постраждалих зростає: мер Дніпра про ракетний ударУкраїнська Новости Днепра про Кількість постраждалих зростає: мер Дніпра про ракетний ударРусский

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